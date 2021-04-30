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البيت الأبيض يعلن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان
انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان
 
الجمعة، 30-04-2021 10:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت كارين جان بيير نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض ، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية رسميا من أفغانستان .
وأضافت في مؤتمر صحفي أن تعزيزات عسكرية تشمل قاذفة القنابل " بي 52 إتس ستراتوفورتريس" وحاملة طائرات أرسلت إلي المنطقة لحماية القوات الأمريكية وضمان انسحابها في ظروف آمنة لافتة إلي أن عناصر من القوات الخاصة ستنتشر في أفغانستان بصورة مؤقتة لتوفير الحماية للقوات علي الأرض .
و أشارت إلي أن القيادة الوسطى الأمريكية ستقيم الأوضاع في الأسابيع والأشهر المقبلة بالتنسيق مع قوات التحالف من أجل ضمان المرونة لنقل قدرات عسكرية إلى داخل أفغانستان وخارجه، وفقاً لما تتطلبه حماية القوات الأمريكية، لافتة إلي أن هذه الخطوات ستقود إلى زيادة في عدد الجنود الأمريكيين الموجودين في أفغانستان، مشددةً في الوقت نفسه على التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب جميع القوات من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر من هذا العام.
 

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