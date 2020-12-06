تعليق ناري من جمال مبارك على قرار «محكمة العدل»

الأحد، 06-12-2020
02:24 م
المصريون
نشرت صفحة "انا آسف يا ريس" القريبة من عائلة الرئيس الراحل حسني
مبارك، تعليق جمال مبارك
، على قرار محكمة
العدل الأوروبية بإلغاء العقوبات التي
فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي
على أصول الرئيس الراحل حسني مبارك وعائلته.
-ونشرت الصفحة –
الموثقة- رد جمال مبارك
علي حكم محكمة
العدل الأوربية برفع الحظر على أسرته، حيث
قال:" تم فرض هذه العقوبات غير القانونية على والدي الراحل الرئيس مبارك ووالدتي على الرغم من عدم امتلاك أي منهما لأية أصول في الاتحاد الأوروبي
أو أي أصول خارج مصر".
وأضافت الصفحة على لسان جمال مبارك
:" كانت أبسط التحقيقات التي أجراها الاتحاد الأوروبي
وسلطات أخرى غير تابعة له ستكشف هذه الحقيقة.
علاوة على ذلك، وبعد عشر سنوات من الادعاءات الكاذبة والتحقيقات المستفيضة".
وتابع :" لم تكتشف أي سلطة قضائية في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي
أو أي سلطة قضائية أجنبية أخرى أي انتهاك قانوني من أي نوع لي أو لعائلتي".
وأوضح أنه ": وبناءاً على ذلك
فلقد أصدرت تعليماتي لمستشارنا القانوني للاحتفاظ بجميع حقوقنا في رفع دعاوى تعويض
ضد مجلس الاتحاد الأوروبي
في الوقت المناسب".
وكانت محكمة
العدل الأوروبية، أعلنت أمس، أن السبب وراء إلغاء العقوبات
التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي
على أصول الرئيس المصري الراحل حسني مبارك
وعائلته، كان خطأ في الإجراءات.
ولم يلغ حكم المحكمة
كل الأحكام السابقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي
بشأن
نظام مبارك، وإنما اقتصر على الأحكام الصادرة بحق مبارك وأسرته خلال الفترة من
2016 حتى 2018.
وقضت محكمة
جنايات القاهرة، مطلع عام 2016 بعقوبة السجن 3 أعوام ضد مبارك
ونجليه بتهمة الفساد، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي
إلى فرض عقوبات عليهم تتضمن
تجميد أموالهم.
وتقدمت عائلة مبارك مع استمرار تجميد أصولها كل عام بطلب إلى المحكمة
العامة الأوروبية في لوكسمبورغ لإبطال هذا القرار
، لكن جرى رفض طلبها عام 2018.
وصدر حكم جديد في 3 ديسمبر الجاري بإلغاء قرار
تجميد الأموال الصادر في
2016، وآخر عام 2017، وقرار
المحكمة
العامة في 2018 الذي أيد تجميد الأموال.
وأظهرت حيثيات الحكم أنه "جرى إلغاء العقوبات المفروضة على مبارك
وأسرته لوجود أخطاء إجرائية في فرضها".
يذكر، أن قرار
التجميد شمل أموال مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال
وعلاء، وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ.