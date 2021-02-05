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ترامب يرفض الإدلاء بشهادته ويستقيل من نقابة الممثلين

ترامب
ترامب
 
الجمعة، 05-02-2021 10:15 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد جيسون ميلر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب  أن ، ترامب ، لن يدلي بشهادته في حاكمته التي ستنطلق الأسبوع المقبل في مجلس الشيوخ .
و أضاف في تصريحات صحفية أن ترامب لن يدلي بشهادة في محاكمة غير دستورية ، حسبما نشرت وكالة " فرانس برس "
يأتي تصريح المستشار بعد استدعاء فريق الإدعاء الديمقراطي لـ ترامب للإدلاء بشهادته " تحت القسم " في محاكمة عزله علي خلفية الاعتداء الذي شنه أنصاره علي مبني الكابيتول في 6 يناير .
في سياق متصل أعلن ترامب تخليه عن عضويته في نقابة الممثلين التي تراجع في إجراءات تأديبية ضده بعد اقتحام مؤيديه لمبني الكونجرس الأمريكي.
جاء ذلك في خطاب أرسله إلي رابطة ممثلي الشاشة والاتحاد الأمريكي لفناني التليفزيون و الإذاعة ، منتقدا جلسة الاستماع التي من المنتظر أن تعقدها الرابطة بعد أن خلص مجلسها الشهر الماضي إلي وجود سبب وجيه لانتهاك ترامب شروط العضوية فيما يتعلق بالهجوم .
 

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