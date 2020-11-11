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مدبولي: نعمل على قلب رجل واحد لتنظيم بطولة العالم لليد

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مدبولي: نعمل على قلب رجل واحد لتنظيم بطولة العالم لليد
 
الأربعاء، 11-11-2020 05:58 م الطيب حسين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض الخطة الوقائية التي سيتم تطبيقها خلال استضافة مصر لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال، المقرر انعقادها في مصر خلال الفترة من 13 – 31 يناير 2021.



واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن مصر تولي اهتماما بالغا لهذا الحدث المهم، لاسيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على متابعة استعدادات مصر لاستضافة البطولة، وكلّف الحكومة باتخاذ كل ما يلزم لضمان تنظيم هذا الحدث العالمي بصورة مُشرفة تليق بمصر ومكانتها.


وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة بكافة أجهزتها تعمل على قلب رجل واحد لإتمام التنظيم بكل تفاصيله بأفضل صورة ممكنة، مع إيلاء الاهتمام البالغ بالإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس "كورونا" من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مصريين وأجانب.
 

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