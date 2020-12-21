بـ 200 مليار ..وزيرة التخطيط تزف خبر سار

الإثنين، 21-12-2020
07:48 ص
إيمان هاني
أكدت
الدكتورة هالة السعيد
، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن دولة الكويت هي أول دولة
قامت بإنشاء صندوق سيادي عام 1953، معقبة:" عدد الصناديق السيادية في العالم يبلغ
73 صندوقا سياديا في 50 دولة على مستوى العالم وتدير استثمارات بقيمة 7.3 تريليون دولار".
وأضافت
سعيد،في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي
على شاشة "أون
"، قائلة : "الصناديق السيادية
بدأت في الدول التي لديها فوائض مالية".
وحول
فكرة إنشاء الصندوق السيادي المصري قالت السعيد: " بدأنا التفكير في صندوق مصر
السيادي منذ عدة سنوات والصندوق بدأ العمل في النصف الثاني من عام 2019".
وكشفت
أن أهداف إنشاء الصندوق كثيرة وأهمها تعظيم أصول الدولة واستثمارها كما يهدف للشراكة
مع القطاع الخاص لتعظيم أصول الدولة مشددة على أن توطين الصناعة في مصر أحد أولويات
صندوق مصر السيادي وليس الهدف منه بيع اصول الدولة فهو شراكة و مع المستثمرين لتعظيم
قيمة الاصول لتحويل كل أصل إلى منتج إستثماري فهناك اصول كثيرة غير مستغلة وبعضها مستغل
لكن ليس بالشكل الكفء وفقًا لاولويات الدولة.
وشددت
على أن القطاع الخاص شريك للصندوق السيادي قائلة: " يشارك القطاع الخاص المحلي
في إنشاء مصنع عربات السكك الحديدية مؤخرًا ".
وقالت
الوزيرة، إن رأسمال الصندوق يبلغ 200 مليار جنيه رأسمال مصرح به، كاشفة أن حجم الأصول
التي نقلت للصندوق تبلغ 30 مليار جنيه حجم الأصول نٌقلت لصندوق مصر السيادي، مؤكدة
أن صندوق مصر السيادي يُعد دراسات جدوى لتحويل الأصول المصرية لمنتج استثماري جيد بالاضافة
إلى أن مجموعة من الأصول يُعاد تقييمها لنقلها لصندوق مصر السيادي.