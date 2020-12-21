الإثنين 21 ديسمبر 2020
توقيت مصر 11:08 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بشري سارة من المالية عن تسوية المنازعات الجمركية

تعرف علي شرط أحمد زاهر لمن يريد التصوير مع ابنته

شاهد.. صورة نادرة للملك فهد في حفل تتويج الملك إليزابيث

كويتي يقتل شقيقته العروس قبل حفل زفافها والسبب صادم

بالفيديو.. حادث يفقد اليوتيوبر أحمد حسن سيارته

قرقاش: حل الأزمة اليمنية في يد هؤلاء

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في المعاملات الصباحية

وزيرة الهجرة: بسمع أغاني مهرجانات وبحبها

50 ألف دولار تأمين لكل مصري يصاب بكورونا .. بشرط

"أبوتريكة" يكشف فحوى رد "صلاح" على اتصاله: "أنا عارف بعمل أيه"

ADS
 

بـ 200 مليار ..وزيرة التخطيط تزف خبر سار

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري
الدكتورة هالة السعيد
 
الإثنين، 21-12-2020 07:48 ص إيمان هاني

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن دولة الكويت هي أول دولة قامت بإنشاء صندوق سيادي عام 1953، معقبة:" عدد الصناديق السيادية في العالم يبلغ 73 صندوقا سياديا في 50 دولة على مستوى العالم وتدير استثمارات بقيمة 7.3 تريليون دولار".
وأضافت سعيد،في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "أون"، قائلة : "الصناديق السيادية بدأت في الدول التي لديها فوائض مالية".
وحول فكرة إنشاء الصندوق السيادي المصري قالت السعيد: " بدأنا التفكير في صندوق مصر السيادي منذ عدة سنوات والصندوق بدأ العمل في النصف الثاني من عام 2019".
وكشفت أن أهداف إنشاء الصندوق كثيرة وأهمها تعظيم أصول الدولة واستثمارها كما يهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم أصول الدولة مشددة على أن توطين الصناعة في مصر أحد أولويات صندوق مصر السيادي وليس الهدف منه بيع اصول الدولة فهو شراكة و مع المستثمرين لتعظيم قيمة الاصول لتحويل كل أصل إلى منتج إستثماري فهناك اصول كثيرة غير مستغلة وبعضها مستغل لكن ليس بالشكل الكفء وفقًا لاولويات الدولة.
وشددت على أن القطاع الخاص شريك للصندوق السيادي قائلة: " يشارك القطاع الخاص المحلي في إنشاء مصنع عربات السكك الحديدية مؤخرًا ".
وقالت الوزيرة، إن رأسمال الصندوق يبلغ 200 مليار جنيه رأسمال مصرح به، كاشفة أن حجم الأصول التي نقلت للصندوق تبلغ 30 مليار جنيه حجم الأصول نٌقلت لصندوق مصر السيادي، مؤكدة أن صندوق مصر السيادي يُعد دراسات جدوى لتحويل الأصول المصرية لمنتج استثماري جيد بالاضافة إلى أن مجموعة من الأصول يُعاد تقييمها لنقلها لصندوق مصر السيادي.


 

إقرأ ايضا

الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج

وزيرة الهجرة: بسمع أغاني مهرجانات وبحبها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

مفاجأة.. سر إصابة ماكرون بكورونا

1043206020_0_90_1280_782_1000x541_80_0_0_866ebd135d46692d708ab304bee3c672

سامح شكري: أولوياتنا القضية الفلسطينية ونسعى لحل الدولتين

أخبار متعلقة

الإعلامية لميس الحديدي

"الحديدي": اللي حصل نهاية مرتضى منصور

سفاح الجيزة

تظهر لأول مرة.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجئات عن حياته