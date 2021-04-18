بعد تصدر «رابعة» الترند.. أحمد مكي ينشر فيديو مؤثر

الأحد، 18-04-2021
11:20 ص
المصريون
بعد تصدر هاشتاج "رابعة
" الترند عبر موقع
التغريدات القصيرة "تويتر"، نشر الفنان أحمد مكى فيديو مؤثر من مسلسل
"الاختيار2"، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر من سينرجى.
وكان الفيديو للحلقة
الخامسة من مسلسل الاختيار ٢ لفض
اعتصام رابعة
، ويعد هذا أول رد لمكى بعد النجاح الذى
حققته الحلقة، وبعد أن أصبحت التريند الأول فى مصر على منصات السوشيال ميديا.
وبدأت قناة ON E الفض
ائية، عرض الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار 2،
للفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي،والتي شهدت تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها.
وجسدت الحلقة محاكاة لعملية حرق الكنائس في محافظة المنيا،
وتصدي رجال الأمن للعناصر الإرهابية،واستهداف الجندي حارس الكنيسة، إضافة إلى عملية
استهداف عدد من المنشآت الحيوية الأخرى مثل محكمة ديروط في أسيوط ومحكمة مرسى مطروح،
إضافة إلى عملية اقتحام أقسام الشرطة.