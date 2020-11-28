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السيسي يلتقي رياك مشار خلال زيارته لجنوب السودان

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السيسي
 
السبت، 28-11-2020 09:23 م
قال السفير  بسام راضي  المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى  في اطار زيارته إلى جنوب السودان، مع رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان.

وجاء ذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن دعم مصر للجهود المبذولة لتنفيذ استحقاقات  بنود اتفاق السلام في جنوب السودان، سعياً نحو تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار  لشعبها الشقيق.

 

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