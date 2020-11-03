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بشري سارة من القوي العاملة للعمالة المصرية بالخارج

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 03-11-2020 09:48 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو / إيطاليا نجح في تحصيل 22 ألف و 530 يورو أي ما يعادل 410 ألف و 721 جنيه مستحقات مالية للعمال الذين تقدموا بشكوي ضد أصحاب العمال .
وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة  ، هيثم سعد الدين أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة شكوى العاملين لدي أصحاب العمال ، حسبما نشرت " الوطن " .
و أشار إلي أن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بميلانو، عما تم إنجازه خلال الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر 2020، أشار فيه الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، إلى توفير 90 فرصة عمل، فضلا عن تسوية 82 شكوى وديا وإحالة 5 شكاوى للقضاء، وما زال 40 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 127 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب،  كما أجرى المكتب 714 زيارة ولقاءً وتقديم استشارات، منها 14 زيارة خاصة بالجهات الحكومية المعنية، و140 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و65 لقاءً مع التجمعات العمالية، و495 استشارة عمالية مقدمة للعمالة.
 

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