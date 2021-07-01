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مسؤولة بدولة عربية تدعو لإصدار فتوى بإلغاء عيد الأضحى

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Native
الخميس، 01-07-2021 04:44 م
اقترحت معتمد حي الرياض بسوسة في تونس، بدور جغام ضميد، على وزارة الشؤون الدينية إصدار فتوى تقضي بإلغاء عيد الأضحى لهذه السنة.
ودعت ضميد، خلال اجتماع اللجنة الجهوية المنعقد اليوم الخميس، بمقر ولاية سوسة إثر تطور الوضع الوبائي واكتشاف الطفرة الهندية بـ 5 معتمديات بالجهة، إلى "تخصيص الأموال المخصصة لشراء الأضحية من قبل كل عائلة لتوفير العنصر البشري للمستشفيات وشراء أجهزة التنفس".
ومددت الحكومة التونسية، قبل يومين، ساعات حظر التجول ليلا في مسعى لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا بعدما سجلت البلاد رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس.
 

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