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"المجموع وحده لايكفي".. شروط الالتحاق بجامعة الملك سلمان

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
خالد عبد الغفار
 
الأحد، 01-11-2020 10:51 ص إيمان هاني
أكد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعة وضعت شروط اختيار طلابها، قائلا: "يعني ممكن يبقى طالب جايب 99% ولا يقبل لأن الجماعة تجري اختبارا في التخصص واللغة، فضلا عن امتحان قادم من بريطانيا".
وقال "عبد الغفار" خلال حواره  مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، في تغطية خاصة لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة الملك سلمان، :" الجامعة ضمت طلاب عبر منح دراسية مجانية أعلنها الرئيس السيسي، فضلا عن منح من البنك الأهلي".
 و تابع:" تحقيق العائد المادي من إنشاء جامعة الملك سلمان لا يمكن أن يتحقق إلا بعد 25 عاما، لكن الدولة تهتم هنا بالاستثمار في البشر وليس العائد المادي".

 

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