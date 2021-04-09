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"المالية" تنتهي من صرف 31 مليار ريال للقطاع الخاص بالسعودبة

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ارشيفية
 
الجمعة، 09-04-2021 10:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن الانتهاء من إجراءات صرف 31 مليار ريال بما يعادل 99% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص و ذلك خلال الربع الأول من عام 2021 م .
وأشارت المالية إلي أن 233 مليون ريال أوامر دفع مستلمة للقطاع الخاص تحت إجراء الصرف ، مشيرة إلى أن أوامر الدفع غير المصروفة للقطاع الخاص لأكثر من 45 يوم تكون موقفة بموجب أحكام قضائية ، حسبما نشرت " صدي " .
وأضافت وزارة المالية أنه تم إنهاء إجراءات صرف 186 مليار ريال بنسبة 99 % من إجمالي أوامر الدفع المستلمة للقطاع العام خلال نفس الفترة .
 

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