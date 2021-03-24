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الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس النيجر

الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان وولي العهد
 
الأربعاء، 24-03-2021 09:38 ص متابعات- أمينة عبد العال
بعث الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية النيجر ، إيسوفو محمدو ، تزامنا مع الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا وما ترتب عليه من وفيات و إصابات .
و قال خادم الحرمين الشريفين في البرقية :" تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا بجمهورية النيجر، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية النيجر وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية النيجر الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".
في سياق متصل بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برقية أخري لرئيس جمهورية النيجر قال فيها :" لمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا بجمهورية النيجر، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية النيجر الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".
 

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