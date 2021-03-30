مقطع نادر للملك سعود في ألمانيا قبل 64 عام

الثلاثاء، 30-03-2021
02:24 م
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع
الإخبارية السعودية مقطع فيديو نادر للملك سعود بن عبد العزيز أثناء زيارته
لألمانيا
عام 1937 هـ .
وكان حساب "
تاريخ آل سعود " قد نشر مقطع الفيديو الذي تم تداوله ، للرد علي متابع ظن أن
الطفل الجالس بجانب الملك سعود
كان الملك سلمان ، حسبما نشرت " صدي " .
و أشارت صفحة "
تاريخ آل سعود " إلي أن هذا التسجيل كان خلال زيارة الملك سعود
رحمه الله إلي
" بادن بادن " في عام 1377هـ / 1957 م حينما كان عمر الملك سلمان 23 عام
.
https://www.slaati.com/2021/3/23/p1826668.html