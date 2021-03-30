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مقطع نادر للملك سعود في ألمانيا قبل 64 عام

الملك سعود
الملك سعود
 
الثلاثاء، 30-03-2021 02:24 م متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية السعودية مقطع فيديو نادر للملك سعود بن عبد العزيز أثناء زيارته لألمانيا عام 1937 هـ .
وكان حساب " تاريخ آل سعود " قد نشر مقطع الفيديو الذي تم تداوله ، للرد علي متابع ظن أن الطفل الجالس بجانب الملك سعود كان الملك سلمان ، حسبما نشرت " صدي " .
و أشارت صفحة " تاريخ آل سعود " إلي أن هذا التسجيل كان خلال زيارة الملك سعود رحمه الله إلي " بادن بادن " في عام 1377هـ / 1957 م حينما كان عمر الملك سلمان 23 عام .
https://www.slaati.com/2021/3/23/p1826668.html
 

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