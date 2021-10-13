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«السيسي» يعلن عن الجمهورية الجديدة

السيسي فيشجراد
الرئيس السيسي
Native
الأربعاء، 13-10-2021 01:34 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن "العاصمة الإدارية الجديدة إعلان للجمهورية الجديدة بعد فترة صعبة مرت بمصر".
وأوضح السيسي: "الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات التي تحدث عنها رئيس الوزراء المجرى، متابعا: "هبقى سعيد أوى لما تيجى مصر وتشوف الإنجازات دى خلال افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وده إعلان للجمهورية الجديدة بعد فترة صعبة مرت بمصر".
وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء المجرى، أنه يجدد الشكر لرئيس الوزراء المجرى على الدعوة وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتفهمه لقضايا المنطقة وأسلوب التعامل معاها، وأيضا قوة الدفع التي تحققت اليوم من خلال الاتفاق على دفع التعاون في المجالات المختلفة سواء الاقتصادية أو الصناعية أو حتى الأمنية، متابعا: "مرة تانية بشكر رئيس الوزراء المجرى.. دائما القائد العظيم الحقيقة اللى قابلته دائما بكون سعيد بمقابلته والحديث معه فى كافة الموضوعات.. مرة تانية بشكر رئيس الوزراء وأهنئ الشعب المجري".
 

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