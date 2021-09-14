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الرئيس يزف بشرى سارة لـ 58 مليون مواطن

191850
الرئيس السيسي
Native
الثلاثاء، 14-09-2021 02:32 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه خلال السنوات القادمة سنرتقي بحياة 58 مليون مصري  .
وأضاف الرئيس : " مسبناش قطاع في الدولة غير لما قمنا فيه بتنمية غير مسبوقة ، مضيفا : “ أتمنى نكون نجحنا في هذه الخطوة ، وأرجو توفير البيانات هذه البيانات وهذا التحليل ذو الشفافية الكبيرة والذي أصدرته الأمم المتحدة  للجامعات ، والمؤسسات الكبيرة والوزارات والإعلام ”.
وتابع : “ هذا مافعلته مصر بشعبها وحكومتها ، خلال العامين المقبلين تكون الشهادة التانية أفضل”.
و قال  السيسي ،  إن المسار المحتمل الذي وضعه كل متخصص بالنسبة لمصر هو  مواجهة الإرهاب والتطرف والحرب الصعبة على مصر السنوات الماضية ،  وبالتالي عجلة التنمية تتوقف .
وأضاف : " حربنا ضد الإرهاب مبنية على البناء والتعمير بكل ما تعنيه من عنف فالأداء كان متسرع وعنيف وعميق لاننا اعتبرنا أن حربنا ضد الإرهاب ، جزء منها البناء والتنمية وأخذنا المسارين في مواجهة الإرهاب والتحرك في البناء والعمل بمسار فلفسته شاملة ، وليس قطاع دون الآخر .
 

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