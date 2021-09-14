الرئيس يزف بشرى سارة لـ 58 مليون مواطن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه خلال السنوات القادمة سنرتقي بحياة 58 مليون
مصري .
وأضاف الرئيس : " مسبناش قطاع في الدولة غير لما قمنا فيه بتنمية غير
مسبوقة ، مضيفا : “ أتمنى نكون نجحنا في هذه الخطوة ، وأرجو توفير البيانات هذه
البيانات وهذا التحليل ذو الشفافية الكبيرة والذي أصدرته الأمم المتحدة للجامعات ، والمؤسسات الكبيرة والوزارات
والإعلام ”.
وتابع : “ هذا مافعلته مصر بشعبها وحكومتها ، خلال العامين المقبلين تكون
الشهادة التانية أفضل”.
و قال السيسي ، إن المسار المحتمل الذي وضعه كل متخصص بالنسبة
لمصر هو مواجهة الإرهاب والتطرف والحرب
الصعبة على مصر السنوات الماضية ، وبالتالي عجلة التنمية تتوقف .
وأضاف : " حربنا ضد الإرهاب مبنية على البناء والتعمير بكل ما تعنيه
من عنف فالأداء كان متسرع وعنيف وعميق لاننا اعتبرنا أن حربنا ضد الإرهاب ، جزء
منها البناء والتنمية وأخذنا المسارين في مواجهة الإرهاب والتحرك في البناء والعمل
بمسار فلفسته شاملة ، وليس قطاع دون الآخر .