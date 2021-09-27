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السيسي يعلن وقف الدعم فورًا عن هذه الفئة (فيديو)

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الرئيس السيسي
Native
الإثنين، 27-09-2021 12:10 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جميع التعديات على المجري المائي سيتم إزالتها فى 6 أشهر، موضحًا أن أسماء المواطنين المتعدين يتم حصرهم، وأن وزارة الداخلية مسئولة عن هذا الأمر، واذا كان الأمر يلزم لـ تدخل رجال القوات المسلحة فالجميع جاهز.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم، أى شخص يقوم بالاعتداء على أى شئ مملوك للدولة سيتم وقف جميع الدعم عنه.
وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الجيش والشرطة بالتعاون لإزالة جميع مخلفات البناء ، في ظرف 6 شهور فقط ، معقبا :"مش هقبل أن حد يتعدى على اللي بعمله .. اللي بعمله فوق الخيال .. محدش يغتصب أرض الدولة ونقول عشان مصلحتهم .
وأضاف الرئيس السيسي، أن أى شخص يقوم بالاعتداء على أى شئ مملوك للدولة سيتم وقف جميع الدعم عنه.
وانفعل الرئيس السيسي على الهواء:" مينفعش اننا بنعمل مشروعات وبعض الأشخاص تعتدي على ممتلكات الدولة".
 

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