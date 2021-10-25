«السيسي» يعلن إلغاء الطوارئ: «يسعدني أن نتشارك هذه اللحظة»

الإثنين، 25-10-2021
08:32 م
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي
، عن إلغاء حالة الطوارئ في
جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لأول مرة بعد سنوات.
وقال "السيسي
" عبر حسابه الرسمي على موقع
التواصل الاجتماعي "تويتر" :" يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي
طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء،
واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".
وتابع:" ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء
مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف الرئيس :" هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات
الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء" .
وواصل :" وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال
وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار".
واختتم
"السيسي
" بالقول :" ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين
بعون الله ودعمه.. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر".