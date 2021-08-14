السيسي:« متخافوش مش هلغي الدعم.. بس هنظمه»

السبت، 14-08-2021
11:47 ص
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، :" إن السهل إني أسكت
، ولكن أسعى لتغيير حياة 50 مليون مواطن" .
وأضاف الرئيس : “ أنا بتكلم في القضايا مش عشان وجهة نظر
أنا قعدت أدرس الكلام ده 50 سنة ، وبختار الوقت عشان أتكلم مع الناس ، ولكن الكلام
فقط لن يغير المسألة ، أنا مش هلغي الدعم
متخافوش .. لكن هنعيد تنظيم
ه”.
وتابع : الحكومة بتتعذب وهتتعذب معايا ، مش عشان العذاب هدف
لكن عشان نحول حياة الناس وحياة البلد من لادولة إلى دولة ذات شأن .
وأضاف السيسي : الأولاد اللي هتتربى في بلد عشوائية هتهد
البلد لأنهم مأخدوش منها حاجة .
وتابع الدعم
بيكلفني 3 تريليون و الناس استغربت لما اتكلمت
في رغيف العيش ، وقالولي انت بتكلم في الموضوع ده ليه ، وخلال الـ 50 سنة اللي فاتوا
كان في خطط كتير لكن الظروف دي مش هينفع تستمر علطول .
من جهة أخرى استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل
مشروعات الدولة لمواجهة العشوائيات ، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات
وصلت إلى 4 مليار وربع جنيه.
وقال رئيس الوزراء : الرئيس السيسي
وجهنا إننا منامش غير
لما نحول العشوائيات لوجه حضاري .
أشار مدبولي إلى أن ما تم من إنجازات على مدار 7 سنوات في
قطاع الإنجاز يوازي 40 سنة ماضية .
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه قبل نهاية العام اختفاء الأماكن
غير الآمنة من على وجه القاهرة .