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السيسي:« متخافوش مش هلغي الدعم.. بس هنظمه»

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السيسي:« متخافوش مش هلغي الدعم.. بس هنظمه»

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الرئيس السيسي
Native
السبت، 14-08-2021 11:47 ص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، :" إن السهل إني أسكت ، ولكن أسعى لتغيير حياة 50 مليون مواطن" .
وأضاف الرئيس : “ أنا بتكلم في القضايا مش عشان وجهة نظر أنا قعدت أدرس الكلام ده 50 سنة ، وبختار الوقت عشان أتكلم مع الناس ، ولكن الكلام فقط لن يغير المسألة ، أنا مش هلغي الدعم متخافوش .. لكن هنعيد تنظيمه”.
وتابع : الحكومة بتتعذب وهتتعذب معايا ، مش عشان العذاب هدف لكن عشان نحول حياة الناس وحياة البلد من لادولة إلى دولة ذات شأن .
وأضاف السيسي : الأولاد اللي هتتربى في بلد عشوائية هتهد البلد لأنهم مأخدوش منها حاجة .
وتابع الدعم بيكلفني 3 تريليون و الناس استغربت لما اتكلمت في رغيف العيش ، وقالولي انت بتكلم في الموضوع ده ليه ، وخلال الـ 50 سنة اللي فاتوا كان في خطط كتير لكن الظروف دي مش هينفع تستمر علطول .
من جهة أخرى استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل مشروعات الدولة لمواجهة العشوائيات ، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات وصلت إلى 4 مليار وربع جنيه.
وقال رئيس الوزراء : الرئيس السيسي وجهنا إننا منامش غير لما نحول العشوائيات لوجه حضاري .
أشار مدبولي إلى أن ما تم من إنجازات على مدار 7 سنوات في قطاع الإنجاز يوازي 40 سنة ماضية .

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه قبل نهاية العام اختفاء الأماكن غير الآمنة من على وجه القاهرة .
 

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