الرئيس يصدر قرارًا بتخليد اسم سمير غانم

الخميس، 12-08-2021
12:14 م
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق اسم الفنان
الراحل
سمير غانم
، على كوبري جديد أعلى محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، تخليدًا لاسمه
على الأعمال الفنية التي قدمها طوال مسيرته.
وشارك الفنان
حسن الرداد والفنان
ة دنيا سمير غانم
صورة
عن قرار
المتحدث باسم الرئاسة، يعلن فيه عن قرار
رئاسي يقضي بإطلاق اسم الفنان
الراحل
سمير غانم
على واحد من أهم وأبرز الجسور في العاصمة القاهرة، شاكرين للرئيس عبد
الفتاح السيسي هذه اللفتة التكريمية.
وجاء فيه :" أن الرئيس وجه أوامره بإطلاق اسم الفنان
سمير غانم
على الكوبري الجديد على محور نجيب بمنطقة شرق القاهرة، والمتقاطع أعلى الطريق
الدائري"، وذلك تكريماً وتخليداً لفنه وللأثر الذي تركه في قلوب الجماهير بعد
رحيله.
وجاء المنشور مرفقاً بصورة للراحل سمير غانم
الذي توفي نهاية
مايو الماضي عن عمر ناهز 84 عاماً، في أعقاب إصابته بفيروس كورونا، قبل أن تلحق به
زوجته الفنان
ة دلال عبد العزير، التي وافتها المنية، السبت الماضي، عن عمر يناهز
61 عاماً.
وشكرت نقابة المهن التمثيلية في بيان لها على موقع للتواصل
الاجتماعي جاء فيه :"تتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فنان
ي مصر بخالص الشكر
والتقديرلفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بإطلاق اسم الفنان
الراحل سمير غانم
على أحد الكباري الجديدة بالتجمع الخامس، هذا القرار
الذي يعكس
اهتمام ورعاية القيادية السياسية بالفن والفنان
ين المصريين".