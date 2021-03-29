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أول تعليق من الرئيس على تعويم السفينة

الرئيس-السيسي
الرئيس
 
الإثنين، 29-03-2021 11:54 ص محمد فضل

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر بعد نجاح السلطات المصرية، الاثنين، في تحريك السفينة "إيفر غيفن" العالقة في قناة السويس منذ أيام.
وقال الرئيس في تغريدات على تويتر: "نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".
وتابع السيسي: "أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة. لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون".

وكانت شركة "إنش كيب" لخدمات الشحن قد قالت في تغريدة على تويتر، إنه تم بدء إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس "إيفر غيفن"، الاثنين، وإنه يجري حاليا تأمينها.

 

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