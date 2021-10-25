السيسي: الحروب القادمة ليست مبنية على السلاح

الرئيس السيسي

Native



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحروب الجديدة مثل حروب الجيل الرابع والخامس غير مبنية على التعامل بالسلاح فقط، ولكنها تعتمد على الفهم والوعي.

وأضاف الرئيس خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية: "مهمة خطيرة جدا إنك تبقا مسؤول عن إعداد إنسان، لو ما انتبهتش حياته تبقا في خطر.. الوعي علشان تقدر توعي غيرك لازم إنت تكون واعي قوى، مش مطلوب منك انك متبقاش منتبه لكل شيء وقراءاتك علشان كمان تبقا فاهم كويس وعلشان تقوم بالدور ده على كافة المستويات".

وتابع: "الحروب الجديدة والجيل الرابع والخامس كلها مبنية على التعامل مش بالسلاح بس، لكن السلاح التاني هو الفهم الوعي الحقيقي بعيدا عن الجهل والوعي الزائف".

ووجه الرئيس حديثه لخريجي الكليات العسكرية: "بذلنا جهدا معاكم ككلية وقوات مسلحة لكل الخريجين والخريجات، لكن انتم كمان تكملوا تأهيلكم وإعدادكم لأنفسكم بالإضافة الى تأهيل القوات المسلحة والشرطة".