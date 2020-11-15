الأحد 15 نوفمبر 2020
توقيت مصر 14:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

برنامج علاجي وتأهيلي لمحمد هاني بالأهلي

ردا علي حظر ألمانيا تصدير الأسلحة للسعودية.. الجبير : لسنا بحاجة إليها

عمدة «نجريج» يعتذر لـ«صلاح» ويعتزل الإعلام

الإمارات تمنح هذه الفئات من المقيمين الإقامة الذهبية

منتخب مصر فى طريقه لتوجو (صور)

مفاجأة.. نجل «أحلام» ينجح في الصلح بين والدته و«أصالة» بحيلة ذكية

مروان محسن يظهر بمران الأهلي بعد إخلاء سبيله

الرئيس يدعو أمير الكويت لزيارة مصر

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي أفريقيا

قصة الفنانة المسيحية التي هددت بالانتحار للزواج من «الشعراوي»

ADS
 

الرئيس يدعو أمير الكويت لزيارة مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
 
الأحد، 15-11-2020 12:02 م متابعات- أمينة عبد العال
استقبل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم .
و صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، أحمد حافظ ، بأن الوزير نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي الأمير لتوليه مقاليد الحكم وتسمية الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد كما قام بتسليمه رسالة من الرئيس متضمنة دعوة له لزيارة مصر ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
و أشار  إلي أن الوزير  أعرب عن تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات الوطيدة مع الكويت وتحقيق مزيد من الاختراق في مجالات التعاون الثنائي خلال المرحلة القادمة ، موضحا تقدير مصر قيادة وحكومة وشعب لمواقف دولة الكويت الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة وللدور المقدر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في دعم مسيرة العلاقات الثنائية .
 

إقرأ ايضا

محمد صلاح

لم يزر القرية والفرح أقيم بالقاهرة.. مفاجأة تقلب الموازين بإصابة صلاح

صصصصصصصصص

تفاصيل انهيار بئر على شاب ينقب علي أثار بنجع حمادي

الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية

سؤال قوي لمحافظ الدقهلية ويرد : مش في سلطتي أعمل كدا

أخبار متعلقة

2019093011060161

الرئيس السيسي يدلى بصوته بانتخابات البرلمان

ءءءءءءءءءءءءءءء

الرئيس يوجه بسرعة تلبية احتياجات هذا الطفل

الرئيسان السيسي وماكرون

بشأن الإساءة للنبي.. ماكرون يجري اتصالًا هاتفيًا بالسيسي وهذه نتائجه

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

وزير التعليم العالي: دي ميزانية الوزارة وماكناش نحلم بالرقم ده

123145566_268952024553457_8079320312031912163_n

جولة تفقدية للرئيس السيسي بجامعة الملك سلمان

صورة من الافتتاح

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس