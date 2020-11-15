الرئيس يدعو أمير الكويت لزيارة مصر

الأحد، 15-11-2020
12:02 م
متابعات- أمينة عبد العال
استقبل أمير دولة
الكويت
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم .
و صرح المتحدث الرسمي
باسم وزارة الخارجية ، أحمد حافظ ، بأن الوزير نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إلي الأمير لتوليه مقاليد الحكم وتسمية الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد كما
قام بتسليمه رسالة من الرئيس متضمنة دعوة له لزيارة مصر ، حسبما نشرت " اليوم
السابع " .
و أشار إلي أن الوزير أعرب عن تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات
الوطيدة مع الكويت
وتحقيق مزيد من الاختراق في مجالات التعاون الثنائي خلال
المرحلة القادمة ، موضحا تقدير مصر قيادة وحكومة وشعب لمواقف دولة الكويت
الداعمة
لمصر خلال السنوات الأخيرة وللدور المقدر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في دعم
مسيرة العلاقات الثنائية .