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اشتباكات بين وسيم يوسف وإعلامي إخواني داخل غرفة «كلوب هاوس»

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الإثنين، 29-03-2021 03:07 م المصريون

دخل الداعية الإماراتي وسيم يوسف، في مشاداة مع الإعلامي الإخواني أحمد البقري، وذلك داخل غرفة "كلوب هاوس" قبل طرده منها.
وقال "البقري" أنه دُعي إلى غرفة عبر تطبيق “كلوب هاوس” يديريها يوسف ثم طُرد منها، لينفي الداعية لإماراتي هذه الادعاءات ويؤكد أن البقري خرج بسبب ضعف حجته.
وقال وأضاف "البقري" في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “دعوني في غرفة على كلوب هاوس، يديرها وسيم يوسف ومعه سعوديين وصحفيين في اليوم السابع بقيادة دندراوي هواري.. أزعجهم ردي كالعادة لأنه بالمنطق وبالأدلة ولم يستطيعوا الرد.. أخرجوني من الغرفة، وانهالوا عليا بالسباب، وتحولت الغرفة إلى كيف تتقي شر أحمد البقري”.
ورد يوسف عليه قائلا: “كاذب و أقسم بالله أنك كاذب بل كنت في قمة الذل حينما كشف الإخوة من مصر والسعودية والإمارات كذبك وتحريفك للحقائق”.
وأضاف الداعية الإماراتي قائلاً : “فعلا أنكم بلا حياء وبلا خجل .. لن تجد أحدا من الإخوان المتأسلمين إلا ويحترف الكذب لم نقم بدعوتك بل دخلت صاغراً وخرجت ذليلاً بسبب كشف كذبك وخداعك”، على حد تعبيره.
 

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