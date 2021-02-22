الإثنين، 22-02-2021
09:43 ص
إيمان هاني
علق
الإعلامي أسامة كمال، على إحالة 4 مسؤولين للمحاكمة يسبب عقار الدائري المحترق
، قائلا:
"النيابة الإدارية تحقق لمعرفة من المسؤول عن إعطاء التراخيص لهذا العقار ،
مردفا: "لا يوجد شيء أسمه عفى الله عما سلف".
وأضاف
"كمال"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية
"المحور
"، بأن الإحالة إلى النيابية قرار في منتهى الأهمية، معقبًا:
"الكل سيحاسب وبالقانون والمذنب هيبان، لا نريد ان نظلم احد".
وتابع:" قرار الإحالة بسبب مخالفات عقار الدائري المحترق
سابقة وشيء عظيم، النيابة بتحقق في كيفية بناء هذا العقار، وسرقته للكهرباء، دا تحقيق
متكامل".