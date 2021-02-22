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أسامة كمال : "لا يوجد شيء أسمه عفى الله عما سلف"

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال
 
الإثنين، 22-02-2021 09:43 ص إيمان هاني

علق الإعلامي أسامة كمال، على إحالة 4 مسؤولين للمحاكمة يسبب عقار الدائري المحترق، قائلا: "النيابة الإدارية تحقق لمعرفة من المسؤول عن إعطاء التراخيص لهذا العقار ، مردفا: "لا يوجد شيء أسمه عفى الله عما سلف".

وأضاف "كمال"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، بأن الإحالة إلى النيابية قرار في منتهى الأهمية، معقبًا: "الكل سيحاسب وبالقانون والمذنب هيبان، لا نريد ان نظلم احد".

وتابع:"  قرار الإحالة بسبب مخالفات عقار الدائري المحترق سابقة وشيء عظيم، النيابة بتحقق في كيفية بناء هذا العقار، وسرقته للكهرباء، دا تحقيق متكامل".
 

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