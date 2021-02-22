الإثنين، 22-02-2021
09:46 ص
إيمان هاني
وصف
الإعلامي يوسف الحسيني
، فيروس كورونا
بالفيروس العين، معقبا:" بمجرد ما تعرضت
للسعال بالأمس شكيت اني مصاب بالكورونا
، وفضلت طول السكة عمال أفكر،.. مش ممكن هو البرنامج
منظور ولا إيه".
وأضاف
"الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية
"الأولى
"، قائلا :" أستاذ وائل الإبراشي اتصاب، ربنا يرجعه بالسلامة،
واستاذ عمرو أديب عمل حادثة، معقولة في حاجة، في حد عامل لينا عمل ولا إيه".
وتابع:"
البعض يحاول أن يقلل من إنجاز وزارة الصحة في السيطرة على فيروس كورونا
، معقبًا:
"بصوا على إيطاليا وأمريكيا أكبر اقتصاد في العالم، احنا سابقين أمريكا بمراحل
في مواجهة الفيروس، ومصر عملت 10 مليون فحص لفيروس كورونا
، وهذا الأمر أقرته منظمة
الصحة العالمية".