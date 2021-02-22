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يوسف الحسيني: "في حد عامل للإعلاميين عمل"

الإعلامي يوسف الحسيني
الإعلامي يوسف الحسيني
 
الإثنين، 22-02-2021 09:46 ص إيمان هاني

وصف الإعلامي يوسف الحسيني، فيروس كورونا بالفيروس العين، معقبا:" بمجرد ما تعرضت للسعال بالأمس شكيت اني مصاب بالكورونا، وفضلت طول السكة عمال أفكر،.. مش ممكن هو البرنامج منظور ولا إيه".

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، قائلا :" أستاذ وائل الإبراشي اتصاب، ربنا يرجعه بالسلامة، واستاذ عمرو أديب عمل حادثة، معقولة في حاجة، في حد عامل لينا عمل ولا إيه".

وتابع:" البعض يحاول أن يقلل من إنجاز وزارة الصحة في السيطرة على فيروس كورونا، معقبًا: "بصوا على إيطاليا وأمريكيا أكبر اقتصاد في العالم، احنا سابقين أمريكا بمراحل في مواجهة الفيروس، ومصر عملت 10 مليون فحص لفيروس كورونا، وهذا الأمر أقرته منظمة الصحة العالمية".

 

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