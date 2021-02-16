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وزيرة الهجرة تكشف سر دعوتها للمصريين بالخارج لزيارة حي الجمالية

شيخ الأزهر مع نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج
وزيرة الهجرة
 
الثلاثاء، 16-02-2021 10:03 ص إيمان هاني



تحدثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن دعوتها للمصريين في الخارج إلى زيارة حي الجمالية بعد إحياء الحرف التراثية، قائلة: "أحد المصريين الذي يعيش في كندا سافر إلى مصر، وقرر تحويل مصنع الصابون الذي تمتلكه عائلته إلى مكان أخر للحفاظ على الحرف التراثية التقليدية التي نفتقدها".
وأوضحت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، أن هذا المصري يحمل الجنسية الكندية ويعمل طبيبًا بشريًا ، منوهة بأنها دعت المصريين في الخارج إلى زيارة حي الجمالية، في إطار تشجيع أحد المصريين الذي عاد من كندا، وفعل هذا الأمر للحفاظ على الحرف التراثية ".

وتابعت:" حب المصرين في الخارج لوطنهم مرتفع للغاية، ووزارة الهجرة هي القناة الشرعية التي تشجيع المصريين في الخارج للاستثمار في وطنهم، والعمل على الدفاع عن المصالح الوطنية للدولة المصرية في الخارج".

 

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