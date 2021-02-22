"الأوقاف" عن مصير صلاة التراويح برمضان: لكل حادث حديث

الإثنين، 22-02-2021
09:35 ص
إيمان هاني
كشف
قال الدكتور جابر طايع
، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف
، عن إمكانية إقامة صلاة
التراويح في المساجد خلال شهر رمضان المقبل، قائلًا: "حتى الآن لا يوجد سيناريو
محدد، ولكل حادثة حديث "
وأضاف
"طايع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، أن هناك
ضرورة لرفع يد الدعاء لله أن يزول فيروس كورونا
قبل شهر رمضان، لكي نمارس عبادتنا بشكل
كامل في المساجد، معقبًا: "علينا أن نشغل نفسنا بالدعاء في شهري رجب وشعبان لكي
يرفع عنا الله الوباء"
وفي
سياق آخر، أكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف
، أن الوزارة معنية بتجديد الخطاب
الديني في ربوع جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن تجديد الخطاب يحدث من خلال الدورات
التدريبية التي تعقد في أكاديمية الأوقاف
في السادس من أكتوبر.