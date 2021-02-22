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"الأوقاف" عن مصير صلاة التراويح برمضان: لكل حادث حديث

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
الأوقاف
 
الإثنين، 22-02-2021 09:35 ص إيمان هاني
كشف قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن إمكانية إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان المقبل، قائلًا: "حتى الآن لا يوجد سيناريو محدد، ولكل حادثة حديث "

وأضاف "طايع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، أن هناك ضرورة لرفع يد الدعاء لله أن يزول فيروس كورونا قبل شهر رمضان، لكي نمارس عبادتنا بشكل كامل في المساجد، معقبًا: "علينا أن نشغل نفسنا بالدعاء في شهري رجب وشعبان لكي يرفع عنا الله الوباء"
وفي سياق آخر، أكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة معنية بتجديد الخطاب الديني في ربوع جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن تجديد الخطاب يحدث من خلال الدورات التدريبية التي تعقد في أكاديمية الأوقاف في السادس من أكتوبر.

 

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