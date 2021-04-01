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بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة .. حاكم عربي جديد يعلن دعمه لمصر ضد أثيوبيا

السيسي
بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة .. حاكم عربي جديد يعلن دعمه لمصر ضد أثيوبيا
 
الخميس، 01-04-2021 07:50 ص أحمد عادل شعبان
أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا دعمه لمصر بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر تويتر: الأمن المائي والقومي لمصر جزء من الأمن القومي الليبي. نؤكد دعمنا الكامل للأشقاء في مصر والسودان فيما يتعلق بسد النهضة وندفع نحو الوصول إلى حل عادل للجميع.

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا يؤيد مصر والسودان بعد ساعات من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سد النهضة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانها: تؤكد المملكة العربية السعودية دعمها و مساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان ، وتؤكد أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ العربي ، كما تؤكد دعمها ومسانتدها لأي مساع تسهم إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف .

وأضافت المملكة في بيانها: وتشدد على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه ويخدم مصالحها وشعوبها معا.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال خلال مؤتمر اليوم الثلاثاء «إن أحدًا لا يستطيع المساس بحق مصر في مياه النيل»، محذرا من أن المساس بها «خط أحمر» وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها.

وأضاف في تصريحاته على هامش زيارته قناة السويس: «لا أحد يستطيع أن يأخذ قطرة ماء من مياه مصر، ومن يريد أن يحاول فليحاول وستكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بكاملها ولا أحد بعيد عن قوتنا».

وأشار السيسي إلى أنه لا يهدد أحدًا بتصريحاته، مؤكدا أن «العمل العدائي أمر قبيح وله تأثيرات طويلة لا تنساها الشعوب».

وقال إن التفاوض هو الخيار الذي بدأته مصر وأنها في مسألة التفاوض بخصوص أزمة سد النهضة وتأمل في التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يحقق الكسب للجميع.
 

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