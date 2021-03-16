فرض رسوم جديدة لدخول السعوديين مصر.. والسفارة تُعلق

الثلاثاء، 16-03-2021
09:24 ص
محمد فضل
أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية
، بالقاهرة صباح اليوم الثلاثاء
بياناً بشأن إجراءات السفر
الجديدة للمواطنين السعوديين
القادمين إلى مصر
.
وقالت السفارة في بيانها : نود إحاطة المواطنين المسافرين إلى مصر
بصدور
تنظيم جديد لتأشيرات الدخول إليها بفرض رسوم
على تأشيرة الدخول 25 دولار أمريكي أو
ما يعادلها من العملات بما فيها الريال.
وأوضحت أن القرار تم العمل به بدءاً من يوم 1 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس
، مشيرة إلى أن مصر
قامت بتوفير خدمة التحصيل بمكاتب البنوك الموجودة في المطار
والتي تعمل على مدار 24 ساعة.
وفرضت مصر
رسومًا على تأشيرة الدخول تُحصل من مواطني الدول العربية ودول
مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية
، والإمارات العربية المتحدة،
ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر).
ووفقا لصحيفة سبق السعودية
، قال مدير إحدى الوكالات السياحية الكبرى
بالرياض، إن "القرار إذا نفذ سيكون شأنا داخليا، ولا أستطيع التعليق عليه،
ولكن العالم يتسابق في طرق الجذب، ومنه خفض أو إلغاء قيمة التأشيرات الخاصة
بالدخول إلى الوجهات السياحية".