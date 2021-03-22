عبدالله رشدي: نوال السعداوي كانت "إخوانية"

عبدالله رشدي: نوال السعداوي كانت "إخوانية"

أكد الداعية عبدالله رشدي أن الكاتبة نوال السعداوي انضمت في بداية حياتها لجماعة الإخوان.



وقال في فيديو له إن نوال السعداوي بدأت حياتها كشابة عادية وطالبة في كلية الطب وهناك انضمت لجماعة الإخوان وكانت محجبة وتدعو الفتيات إلى الحجاب حسب قوله.



وأضاف: بعد ذلك حدث ما حدث وتغير فكرها إلى الفكر العلماني .



وتابع: احنا ضد الشتائم والإسفاف أو التطاول على أي حد يلقى الله سبحانه وتعالى، أو على أي حد حي نحن نتناقش مع افكار ومعطيات علمية بعيدا عن العاطفة التي تجلب التعاطف اقصى اليمين او اقصى اليسار نريد ان نتعامل مع الافكار والجمل والمفردات وننسى الاشخاص تماما.



وتوفيت نوال السعداوي عن عمر يناهز 90 سنة.