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خبيرة سعودية: النساء أصحاب العلاقات المتعددة يكن أذكى من الرجال لهذا السبب

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الإثنين، 13-05-2024 01:03 م

 

تحدثت خبيرة العلاقات الأسرية والزوجية الدكتورة السعودية الهنوف الحقيل، عن العلاقات المحرمة.

 

وقالت الحقيل، في مقطع فيديو: نسبة الخيانة 30%، وتسمى العلاقات العبثية النفسية وهي أن الشخص يكلم أكثر من فتاة مكالمات وهن من ديرة أخرى ومستحيل يتواصل معهن ولكنه يريد الوصول لمرحلة أن يقيس قبول النساء له ويشعر كأنهن "جواري" حوله.

 

وأضافت: المرأة التي تعرف أكثر من شخص تكون من أجل المنفعة المادية، مشيرة: المرأة عبثيتها فيها مصلحة وتكون أذكى من الرجل في حال إذا كانت متعددة العلاقات.

 

وتابعت: التعددية العبثية ما فيها رابط حقيقي، وتكون من أجل إشباع حاجة داخل الشخص.

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