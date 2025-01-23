السيسي يكشف سر اجتماعه بكل قيادات الدولة في أكتوبر الماضي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حديثه خلال احتفال عيد الشرطة الـ73، أن مصر ستظل قوية ومستقرة ولن يستطيع أحد تهديدها.

وقال: "اتعودنا دائمًا في مثل هذه المناسبات بالوقوف احترامًا وتقديرًا وتحية ومحبة لكل شهداؤنا، وأعني بذلك شهداء الجيش والشرطة والشعب المصري خلال كل السنوات".

وأضاف السيسي: "اسمحوا لي قبل أن أبدأ كلمتي، في شهر أكتوبر من العام السابق، كان حصل اجتماع مع قيادات الدولة كلها والمحافظين ومديري الأمن في القيادة الاستراتيجية، وكنا قد قررنا مراجعة استعداداتنا وخططنا من أجل الحفاظ على استقرار بلادنا، وكان المفترض أن ما تم من اصطفاف للشرطة، سواء على المستوى المركزي أو في المحافظات، يتم تنفيذه خلال 3 شهور، وهذا ينطبق على القوات المسلحة أيضًا".

وتابع الرئيس السيسي قائلاً: "في ذلك الوقت، عندما أعلنا عن المؤتمر، تساءل الكثير عن السبب وراء ذلك، وكان الجواب أنه لا يوجد شيء مقلق، ونحن دائمًا، كدولة، مثلما قلت سابقًا، مصر دولة كبيرة جدًا، 120 مليون مواطن، ولا بد أن نكون دائمًا يقظين ومتنبهين جدًا، وما شاهدتموه اليوم من اصطفاف للشرطة ليس إلا أبناء مصر، فكلهم أبناء الوطن".