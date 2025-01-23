الخميس 23 يناير 2025
توقيت مصر 11:39 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"اللي بتعمليه دا دعارة".. الحكم بحبس إعلامية شهيرة بسبب مها أحمد

منة عرفة تتراجع وتعتذر لـ أشرف زكي: انت أبونا كلنا

بدون تأشيرة.. دول يمكنك السفر إليها بجواز السفر المصري فقط

السعودية تُشهّر بمقيم إماراتي وتكشف ما فعله

وفاة لاعب منتخب عمان بشكل مفاجئ

تامر أمين: "إطلالة نادية الجندي غير لائقة ولكل عمر مقام"

مفاجأة في سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه في السوق السوداء

شاهد.. شاب يعثر على "جعبة السنوار" في موقع استشهاده

500 مليار دولار.. ترامب يعلن شرطًا كي تكون السعودية وجهته الخارجية الأولى؟

أخوها وعمها.. الشرطة تحرر فتاة مقيدة بالسلاسل ومحبوسة داخل منزل منذ 6 سنوات لسبب صادم

وفاة لاعب منتخب عمان بشكل مفاجئ

ك
ا
الخميس، 23-01-2025 10:22 ص

 

أعلن منتخب عمان لكرة القدم وفاة عبد السلام عامر المخيني، لاعب نادي ظفار ومنتخب عمان السابق، عن عمر ناهز 37 عامًا، داخل منزله إثر وفاة طبيعية.

ونعى المنتخب اللاعب الراحل عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلاً: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، خالص العزاء والمواساة لعائلة المغفور له بإذن الله، لاعب المنتخب الوطني السابق، عبد السلام بن عامر المخيني."

 

 

ويذكر أن عبد السلام عامر، المولود عام 1988،  لعب سابقًا مع أندية بارزة في الخليج، منها بني ياس الإماراتي عام 2013، والرائد السعودي، والكويت الكويتي. كما لعب في الدوري العماني مع ناديي العروبة وظفار، إلى جانب تمثيله منتخب عمان الأول في عدة مناسبات.

إقرأ ايضا

img.kooora

الأهلي يكشف سبب استبعاد وسام أبوعلي من مباراة فاركو

2498224_0

إبراهيم فايق: الزمالك عرض كتابة فيلا بـ 30 مليون جنيه لـ"زيزو" للتوقيع لكنه رفض

جج

إدارة الزمالك: والد زيزو عايز 10 مليون عمولة