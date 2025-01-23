وفاة لاعب منتخب عمان بشكل مفاجئ

أعلن منتخب عمان لكرة القدم وفاة عبد السلام عامر المخيني، لاعب نادي ظفار ومنتخب عمان السابق، عن عمر ناهز 37 عامًا، داخل منزله إثر وفاة طبيعية.

ونعى المنتخب اللاعب الراحل عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلاً: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، خالص العزاء والمواساة لعائلة المغفور له بإذن الله، لاعب المنتخب الوطني السابق، عبد السلام بن عامر المخيني."

ويذكر أن عبد السلام عامر، المولود عام 1988، لعب سابقًا مع أندية بارزة في الخليج، منها بني ياس الإماراتي عام 2013، والرائد السعودي، والكويت الكويتي. كما لعب في الدوري العماني مع ناديي العروبة وظفار، إلى جانب تمثيله منتخب عمان الأول في عدة مناسبات.