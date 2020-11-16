الإثنين، 16-11-2020
11:09 ص
إيمان هاني
كشفت الإعلامية لميس الحديدي
، عن تفاصيل مكالمة هاتفية تلقتها من الفنانة القديرة عبلة كامل
، واصفة المكالمة
بأنها أجمل الاتصالات التي تلقتها مؤخرا.
وقالت الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع
على قناة "أون أي"، ": "دي أول مره تكلمني فيها عبلة كامل
انا
ليا أصدقاء كتير من الوسط لكن دي أول مرة عبلة تكلمني فيها".
وأضافت: "اللي اقدر أقوله من مكالمه تقريبا ٤٥ دقيقة،
أنها قالتلي بالنص: أنا سليمه وصحتي كويسة الحمد لله، مش تعبانة خالص وأنا باقول بالنص
لأَني بصراحة كنت حريصة علي كلامها بدقة، وهي صوتها فعلا كان كويس".
وتابعت: " الفنانة عبلة كامل
كانت سعيدة بمشاعر الحب
التي تلقتها من الجمهور وقالت لي أنا فرحانه جدا بحب الناس اللي شفته لدرجة أنها ساعات ماببقاش مصدقه أن الناس بتحبني كده، عمري ما كنت أتصور أني محبوبه كده
من الجمهور.. أنا إنسانه عاديه ، يمكن الناس بتحب أدواري بس عمري ماتخيلت كل الحب
ده".
وعن اعتزالها ومدى
صحة تلك الأخبار، قالت: "لا طبعا ، انا
باحب التمثيل جدا، ولو جالي دور حلو أكيد ح اشتغله، بالعكس انا شوفت مسلسلات رمضان
اللي فات ولقيت فيها حاجات كتير جميله جدا ومتنوعه ، لكن مافيهاش دور يناسبني".