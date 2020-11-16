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أول ظهور إعلامي لـ"عبلة كامل" لرد علي نبأ مرضها

عبلة كامل
عبلة كامل
 
الإثنين، 16-11-2020 11:09 ص إيمان هاني

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن تفاصيل مكالمة هاتفية  تلقتها من الفنانة القديرة عبلة كامل، واصفة المكالمة بأنها أجمل الاتصالات التي تلقتها مؤخرا.
وقالت الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على قناة "أون أي"، ": "دي أول مره تكلمني فيها عبلة كامل انا ليا أصدقاء كتير من الوسط لكن دي أول مرة عبلة تكلمني فيها".
وأضافت: "اللي اقدر أقوله من مكالمه تقريبا ٤٥ دقيقة، أنها قالتلي بالنص: أنا سليمه وصحتي كويسة الحمد لله، مش تعبانة خالص وأنا باقول بالنص لأَني بصراحة كنت حريصة علي كلامها بدقة، وهي صوتها فعلا كان كويس".
وتابعت: " الفنانة عبلة كامل كانت سعيدة بمشاعر الحب التي تلقتها من الجمهور  وقالت لي أنا  فرحانه جدا بحب الناس اللي شفته  لدرجة أنها  ساعات ماببقاش مصدقه أن الناس بتحبني كده، عمري ما كنت أتصور أني محبوبه كده من الجمهور.. أنا إنسانه عاديه ، يمكن الناس بتحب أدواري بس عمري ماتخيلت كل الحب ده".
وعن اعتزالها  ومدى صحة تلك الأخبار،   قالت: "لا طبعا ، انا باحب التمثيل جدا، ولو جالي دور حلو أكيد ح اشتغله، بالعكس انا شوفت مسلسلات رمضان اللي فات ولقيت فيها حاجات كتير جميله جدا ومتنوعه ، لكن مافيهاش دور يناسبني".


 

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