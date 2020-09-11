محافظ الإسكندرية يعلن تخفيض أسعار التصالح

الجمعة، 11-09-2020
07:49 م
أحمد سالم
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم تخفيض أسعار متر التصالح
في جميع المحافظة إلى 25%، لافتا إلى أنه تمت مراجعة جميع الأسعار للتصالح
في مخالفات البناء
.
وأضاف الشريف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر فضائية "اكسترا"، في رسالة للمواطن: "هنريحكوا على الآخر وأي فرصة لتخفيض الأسعار سيتم اتخاذها".
وأكد أن التصالح
يزيد قيمة العقار عند إعادة البيع والهدف من هذا القانون هو إرضاء المواطنين، معقبا:"المواطن عايز كل حاجة ببلاش وهذا لا يجوز، والرئيس طالبنا بالتخفيف عن المواطنين ونعمل على تنفيذ توجيهاته".
وتابع:"أهالي الإسكندرية هو من اخترعوا فكرة الكحول التي انتشرت بعدها في محافظات الجمهورية"، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة أماكن استقبال المواطنين الراغبين في التصالح
.
وأشار إلي أنه تم تقديم 1852 مقاول إلى النيابة العسكرية، مردفا:"لم يتم تقديم مالك وحدة سكنية للنيابة، ومن يتم محاسبتهم الآن هو كبار المقاولين الفسدة".