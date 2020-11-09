يفوز باليانصيب 59 مليون دولار ويهدي حماته هدية غريبة

الإثنين، 09-11-2020
01:00 م
متابعات- أمينة عبد العال
أهدي البريطاني مات
توفام ، حماته هدية غريبة في عيد ميلادها حيث أهداها حديقة حيوان
و أنفق عليها
حوالي 600 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 780 ألف دولار .
و يعتبر مات أصغر
فائز باليانصيب
في الجائزة الكبرى في بريطانيا والتي بلغت 45 مليون جنيه إسترليني
أي ما يعادل 59.2 مليون دولار وهو يبلغ من العمر 23 عاما ، حسبما نشر موقع "
ديلي ميل " .
جدير بالذكر أنه أنفق
في البداية جزء من الأموال علي حلم حياته بشراء قصر يعود إلي الثلاثينيات في منطقة
آدم هيلز في مدينة نوتنجهام الإنجليزية بمبلغ 1.2 مليون جنيه إسترليني ، ثم قام
بملء حديقة الحيوان بالخيول و الخنازير و ماعز
البيجمي و حيوانات اللاما والبط و
عدد من الصقور و النسور
وعقاب البحر .