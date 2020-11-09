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يفوز باليانصيب 59 مليون دولار ويهدي حماته هدية غريبة

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 09-11-2020 01:00 م متابعات- أمينة عبد العال
أهدي البريطاني مات توفام ، حماته هدية غريبة في عيد ميلادها حيث أهداها حديقة حيوان و أنفق عليها حوالي 600 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 780 ألف دولار .
و يعتبر مات أصغر فائز باليانصيب في الجائزة الكبرى في بريطانيا والتي بلغت 45 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 59.2 مليون دولار وهو يبلغ من العمر 23 عاما ، حسبما نشر موقع " ديلي ميل " .
جدير بالذكر أنه أنفق في البداية جزء من الأموال علي حلم حياته بشراء قصر يعود إلي الثلاثينيات في منطقة آدم هيلز في مدينة نوتنجهام الإنجليزية بمبلغ 1.2 مليون جنيه إسترليني ، ثم قام بملء حديقة الحيوان بالخيول و الخنازير و ماعز البيجمي و حيوانات اللاما والبط و عدد من الصقور و النسور وعقاب البحر .     
 

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