الثلاثاء، 24-08-2021
09:16 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تعرض الفنان تامر حسني
لموقف محرج أثناء استلامه جائزة من موسوعة
"
جينيس
ريكورد " العالمية للأرقام القياسية .
و تداولت صفحات التواصل الاجتماعي
وبعض المواقع الإخبارية مقطع فيديو لاستلام تامر حسني
الجائزة وسقوطها منه وتحطمها
إلي أشلاء " لأنها زجاحية" خلال التقاط الصور التذكارية .
وعلق بعض جمهور تامر حسني
علي مقطع الفيديو، وقال البعض منهم": عين" أصابت
"نجم الجيل"، "وربي عين اللي جالس ابو النظاره بس التفت وتطيح واضح"،
"شكلي اذا شلت الصحن اول ما اصحى"، فيما قال آخرون أنّ تامر لا يستحقّ هذه
الجائزة لذلك لم تدم فرحته به، بينما رأى البعض أنه لم يكن يمسك الجائزة بالشكل المناسب
وهو ما أسقطها.