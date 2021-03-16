الثلاثاء 16 مارس 2021
توقيت مصر 20:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«شرير السينما».. وفاة فنان شهير عن عمر 81 عامًا

بكل حزم وقوة.. أمير الرياض يصدر أمرًا عاجلًا

ارتفاع الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

لحظة القبض على رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق (فيديو)

أمر ملكي بتنفيذ القتل قصاصًا في سعودي أنهى حياة ثلاثة بطريقة مروعة

"شيطان" فوق سرير الحفيدة.. ماذا فعلت الجدة؟

الملك سلمان يوافق على عدد من القرارات الهامة

شاهد.. الاهلي يخطف فوزًا غاليًا من فيتا كلوب في أبطال افريقيا

اعترافات صادمة لـ«متحرش المعادي» أمام النيابة

ماذا يحدث في الكويت؟.. إحالة رئيس مجلس الأمة و38 نائبًا إلى النيابة العامة

ADS
 

وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 82 سنة .. والجنازة من مسجد السيدة نفيسة

فنان
وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 82 سنة .. والجنازة من مسجد السيدة نفيسة
 
الثلاثاء، 16-03-2021 08:47 ص أحمد عادل شعبان
توفي اليوم الفنان الكبير عادل هاشم عن عمر يناهز 82 سنة بعد حياة فنية حافلة.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل الثلاثاء عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

أول تعليق من «الصحة العالمية» بشأن النتائج الكارثية للقاح كورونا

رانيا يوسف و نزار الفارس

رانيا يوسف تفاجئ نزار الفارس بهذا الأمر

Capture

فنانة شهيرة تطالب حكومة الكويت بحل مشكلة العنوسة بالشباب السوري

أخبار متعلقة

محمد رمضان

محمد رمضان ينشر صورة فنانة شهيرة ويثير الجدل بتعليق غير لائق: ملبن بس الدكتور مانعني

الإعلامي وائل الإبراشي

الكشف عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد اختفائه الطويل بسبب كورونا

متحرش المعادي

دينا المقدم تكشف مفاجأة مدوية عن متحرش المعادي

فنانة

فنانة شهيرة ترتبط بفنان يصغرها بـ 15 عاما: شكلك مش حلو وكمان أكبر منه بكتير

فنانة

فنانة شهيرة: تزوجت وعمري 14 سنة .. ودرست الشريعة الإسلامية

عادل إمام

فنانة شهيرة تكشف سبب امتناعها عن العمل مع عادل إمام لمدة 10 سنوات