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الشاي الأخضر يحمل بشري سارة لمرضي السكر

الشاي الاخضر
الشاي الاخضر
 
الأربعاء، 21-10-2020 02:33 م متابعات- أمينة عبد العال
كشف علماء يابانيون أن الشرب اليومي للشاي الأخضر و القهوة يقلل من خطر الوفاة لدي مرضي السكر من النوع الثاني بنسبة 63% .
وأشارت العديد من الدراسات إلي أن الشرب المنتظم للشاي الأخضر والقهوة مفيد للصحة لما تحتويه  من مركبات نشطة بيولوجيا ، و إن كانت حتى الآن طريقة تأثير هذه المشروبات علي مرضي الشكر غير معروفة .
وجاءت نتائج الدراسة التي تناولن 4923 ياباني " 2790 رجل و 2133 امرأة بمتوسط عمر 66 عام و جميعهم إصابتهم بمرض السكر من النوع الثاني منذ 5 سنوات علي الأقل كالتالي :
شرب 4 أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يوميا بالإضافة إلي فنجانين أو أكثر من القهوة قلل من خطر الموت بنسبة 63% .
وأرجع الباحثون السبب إلي أن الشاي  الأخضر يحتوي علي العديد من مضادات الأكسدة و المركبات المضادة للالتهابات بما في ذلك الفيونلات و الثيانين والكافيين، وكذلك القهوة ، حيث يعتقد أن الكافيين له تأثير إيجابي علي إنتاج الأنسولين وتحسين حساسية الأنسولين .
 

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