الشاي الأخضر يحمل بشري سارة لمرضي السكر

الأربعاء، 21-10-2020
02:33 م
متابعات- أمينة عبد العال
كشف علماء يابانيون أن الشرب اليومي للشاي الأخضر و القهوة
يقلل من خطر
الوفاة لدي مرضي السكر
من النوع الثاني بنسبة 63% .
وأشارت العديد من الدراسات إلي أن الشرب المنتظم للشاي الأخضر والقهوة
مفيد
للصحة لما تحتويه من مركبات نشطة بيولوجيا
، و إن كانت حتى الآن طريقة تأثير هذه المشروبات علي مرضي الشكر غير معروفة .
وجاءت نتائج الدراسة التي تناولن 4923 ياباني " 2790 رجل و 2133 امرأة
بمتوسط عمر 66 عام و جميعهم إصابتهم بمرض السكر
من النوع الثاني منذ 5 سنوات علي
الأقل كالتالي :
شرب 4 أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يوميا بالإضافة إلي فنجانين أو أكثر
من القهوة
قلل من خطر الموت بنسبة 63% .
وأرجع الباحثون السبب إلي أن الشاي الأخضر يحتوي علي العديد من مضادات الأكسدة و المركبات المضادة للالتهابات
بما في ذلك الفيونلات و الثيانين والكافيين، وكذلك القهوة
، حيث يعتقد أن الكافيين
له تأثير إيجابي علي إنتاج الأنسولين وتحسين حساسية الأنسولين .