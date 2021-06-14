وزيري يعلن آخر تطويرات ترميم مركب خوفو الثاني

الإثنين، 14-06-2021
10:21 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تفقد الدكتور مصطفى وزيري
الأمين العام للمجلس الأعلى
للآثار، مشروعي مركب خوفو
الأولى والثانية بمنطقة أهرامات الجيزة، للوقوف على آخر مستجدات
أعمال التجهيزات الأثرية والتي تتم بالتنسيق بين المجلس الأعلى للآثار و المتحف المصري
الكبير و ذلك للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات العلمية من حيث الترميم الأولي والتغليف.
ثم تفقد
آخر تطورات مراحل مشروع استخراج وترميم مركب خوفو
الثانية؛ حيث انتهى فريق العمل من
استخراج جميع القطع الخشبية من داخل الحفرة الخاصة بها والتي بلغ عددها حوالي ١٧٠٠
قطعة خشبية، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
وقد
رافقه خلال الجولة الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف
المصري الكبير، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير،
والأستاذ أشرف محيي الدين مدير منطقة أثار الهرم، ومحمد الصعيدي مدير المكتب العلمي للأمين العام.