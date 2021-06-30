الثلاثاء 13 يوليه 2021
توقيت مصر 12:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إثيوبيا تصدر بيانًا بشأن سد النهضة: قولنا مرارًا أن اللجؤ لمجلس الأمن لن يُفيد

4 عروض أوروبية تنهال على محمد شريف بعد تألقه مع الأهلي

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

وزيرة الصحة تعلن موعد الموجة الرابعة لـ كورونا

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

كاتبة كويتية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 بطريقة مثيرة (فيديو)

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

بمهرجان أسوان السينمائي الدولي

وزارة التضامن تشارك في فعاليات منتدي "نوت" بفيلم " نساء التضامن "

فيلم " نساء التضامن "
فيلم " نساء التضامن "
Native
الأربعاء، 30-06-2021 08:49 ص متابعات- أمينة عبد العال
شهدت جلسات منتدي "نوت" المقام ضمن فعاليات مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة في الفترة من ٢٤-٢٩ يونيو الجاري عرض فيلم "نساء التضامن" الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.
وتناولت جلسات المنتدى عددًا من القضايا والملفات الهامة التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي في مختلف المجالات سواء في برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وتمكين الفتيات في دور الرعاية ودور الرائدة الريفية الهام في برنامج "وعي" فضلا عن قرض مستورة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وتمكين المرأة اقتصاديا بشكل عام وختاما ملف الغارمات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
وقد أشاد الحضور من مختلف الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والجمهور بمستوي القضايا التي تتبناها الوزارة ومستوي السرد البصري للقضايا في وقت قصير.
الجدير بالذكر أن المنتدى الذي أدارته الدكتورة عزة كامل رئيس المنتدى شهد مشاركة المخرج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي والذي نوه بدوره عن مكتبة الوزارة الفيلمية علي منصات التواصل الاجتماعي والتي ضمت حتى الآن ٧٥ فيلما تسجيليا قصيرا خلال السنوات الست الماضية.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

كورونا.. الصحة العالمية تحذر من عواقب وخيمة

ارشيفية

للوقاية من جرثومة المعدة.. اتبع هذه الخطوات

ارشيفية

فوائد لن تتخيلها لـ " ورق الألمونيوم"

أخبار متعلقة

وزيرة التضامن الاجتماعي

اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" لتجهيز منازل الزوجية بأسعار رشيدة