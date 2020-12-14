هاني الناظر يهاجم رانيا يوسف ويحذر الفتيات من وصفة خطيرة
رانيا يوسف
الإثنين، 14-12-202011:42 صالمصريون
هاجم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، الفنانة رانيا يوسف
بعد انتشار وصفة تحدثت عنها من قبل على مواقع التواصل الاجتماعي، للعناية بشعرها
والتي كانت تستخدم فيها "الجاز".
وقال "الناظر" محذرًا من استخدام الجاز :"إزاي وإحنا داخلين
بعد أيام على 2021، وهذا هو عصر انفتاح علمي وتكنولوجيا؟!".
وأشار هاني الناظر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"،
المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الجاز واحد من المواد التي تصنف
"محروقات"، وهي من نفس فصيلة
البنزين والسولار، معقبًا: "ازاي احط مادة حارقة على فروة الراس؟
اعقلوها"، لافتا إلى أن من الممكن أن يسبب الجاز حراق في جلد الرأس،
والتهابات مكونة لأنواع من البكتيريا والفطريات.
ونفى المعلومات الشائعة المتوارثة ان الجاز يساعد على فرد الشعر، وانما
يقتله ويجعله يتساقط ومقصفا، منوها بأـنه قديمًا كان يتم استخدام الجاز على الشعر
لقتل حشرات الشعر فقط.
واكد أن الجاز ليس له فائدة على الشعر إطلاقًا بل هو ضار على الفروة والجلد
وأيضًا على العين والفم، ناصحا باستخدام الزيوت الطبيعية مثل اللوز والجوز
والارجان، مشددا على ضرورة عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة، وان هذا دور
الإعلام والأطباء والمتخصصين في توعية الافراد، ومؤخرًا انتشرت على مواقع التواصل
الاجتماعي العديد من إعلانات بيع عبوات " جاز" للشعر لكن بأسعار فارهة
حيث يصل سعر الزجاجة لـ 200 جنيه.
وكانت الفنانة رانيا يوسف قالت أنها تستخدم الجاز لشعرها الأسود الطويل،
وهو ما يمنحه طولًا وكثافة، فبدأت الفتيات يتحمسن لفكرة تجربة الجاز الأبيض للشعر،
ومن هنا ظهرت سبوبة الجاز الأبيض بتلك الأسعار على السوشيال ميديا.