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نقيب الفنانين يكشف حقيقة شطب " الأسطورة " من النقابة

اشرف زكي ومحمد رمضان
اشرف زكي ومحمد رمضان
Native
Teads
الأربعاء، 01-12-2021 09:07 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الفنان أشرف زكي نقيب الفنانين أن الأنباء التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنان محمد رمضان قد تم شطبه من نقابة المهن التمثيلية غير صحيحة.
وأضاف في تصريحات صحفية:" لم تتضامن أيضا النقابة مع المحامي الذي قام برفع الدعوى مثلما تردد من أخبار غير صحيحة لأن على العكس النقابة هي المنوط بها محاسبة أعضائها فكيف سيكون لها دخل في هذه القضية التي هي بذلك ضد النقابة، متابعا في النهاية قد حسم القضاء موقفه من القضية وتم إصدار حكم محكمة"، لافتا:"على الجميع أن يحترم أحكام القضاء، والتوقف عن الجدل وتصعيد الأمور أكثر من ذلك".
جدير بالذكر أنه تم رفع دعوي ضد الفنان محمد رمضان لشطبه من النقابة وعدم منحه تصريح لمزاولة المهنة مجددا.
 

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