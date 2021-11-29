شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية.. هذه هي الحقيقة

الإثنين، 29-11-2021
09:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت محكمة
القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، برئاسة
المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ، حكم بعدم قبول الدعوي رقم 29369 لسنة
74 ، والتي كانت تطالب بشطب الفنان محمد رمضان
من نقابة المهن التمثيلية
نهائيا
ومنعه من مزاولة المهنة وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.
وقال المحامي طارق محمود محمود في دعواه :" «النقابة كانت
دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى
عليها المصريون، إلا أنّه في الفترة الأخيرة ومرورًا بالتطورات التي عاصرتها الدولة
المصرية، ظهرت فئة من الممثلين، على رأسها محمد رمضان
، تؤدي أدوارا فنية تحرض على ارتكاب
أعمال العنف والبلطجة، وتؤدي لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، وهو
ما ظهر جليا في تقليد مجموعة منهم لبعض الممثلين في طريقة حمل للسلاح وارتكاب أعمال
العنف والبلطجة في أعماله الفنية».
وأضاف : «انتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي
وهم يقلدونه، فأعمال محمد رمضان
الفنية، افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها
مثالًا مشوهًا وسيئا للشباب المصري، وتمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثل انحدار
الفن المصري، الذي طالما وقف سندًا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها، أما ما يقدمه
البعض من أعمال فنية، فإنها ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا .
جدير بالذكر أن المحامي طارق محمود محمود قام برفع دعوي ضد الفنان محمد
رمضان لشطبه من نقابة المهن التمثيلية
وعدم منحه أي تصريح لمزاولة المهنة مجددا.