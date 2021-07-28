الأربعاء، 28-07-2021
08:52 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يخوض الفنان محمد أسامة والشهير بـ" أوس أوس
" تجرية مسرحية جديدة
بعنوان " شمسية و أربع كراسي" علي مسرح الساحل.
يشاركه في البطولة الفنان الكبير أشرف عبد الباقي
و محمد عبد الرحمن،
توتا، ومحمد أنور و الفنانة ميريهان حسين،
حسبما نشرت" أهل الميديا".
المسرحية من إخراج
اشرف عبد الباقي، تعد تجربة مسرح الساحل هي التجربة المسرحية الثالثة للفنان محمد أسامة
بعد أن قدم مسرح مصر
مع مجموعة كبيرة من النجوم التي قدمها أشرف عبد الباقي
وتجربة
"صباحية مباركة" مع الفنان ‘على ربيع.
من المقرر البدء في العرض علي المسرح يوم الخميس ٥ أغسطس
على مسرح الساحل.