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نبيل الحلفاوي يعلق على خروج الزمالك من الكأس أمام طلائع الجيش

الفنان نبيل الحلفاوى
الحلفاوي
 
الثلاثاء، 01-12-2020 08:39 م أحمد سالم
علق الفنان نبيل الحلفاوي على هزيمة الزمالك من فريق طلائع الجيش "3_1" في مباراة نصف نهائي كأس مصر.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏مبروك لطلائع الجيش الصعود لنهائي كاس مصر.

مع طارق العشري الطلائع فريق صعب ومنظم ولديه عناصر متميزة هارد لك للزمالك. غياب بن شرقي يقلل من خطورته بشكل ملحوظ رغم وجود زيزو دينامو الفريق وأحد عناصر الخطورة فيه". 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش الفوز على منافسه نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات دور النصف النهائي من كأس مصر.

وتمكن طلائع الجيش من الصعود إلي نهائي كأس مصر عقب الإطاحة بنادي الزمالك لينتظر الفاز من فريقي الأهلي والاتخاد السكندري في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل 
 

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