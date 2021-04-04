ناسا تكشف حقيقة زلزال المريخ

الأحد، 04-04-2021
07:25 م
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت " إنسايت " المركبة التي أرستها وكالة الفضاء الأمريكية "
ناسا
" إلي كوكب المريخ
حقيقة النشاط البركاني في الكوكب الأحمر .
وكانت المركبة الغير مأهولة والتي وصلت إلي المريخ
في نوفمبر 2018 التقطت
" هدير " كان غامضا بالنسبة إلي علماء وكالة الفضاء ، حسبما نشرت صحيفة
" ديلي ميل " .
واكتشف العلماء أن الهدير عبارة عن هزات أرضية أصبحت تسمي بـ" زلازل
" المريخ
مما يوفر مزيد من الأدلة حول وجود النشاط البركاني تحت سطح الكوكب
الأحمر ، و تراوحت قوة الزلازل ما بين 3.1 إلي 3.3 .
جدير بالذكر أن مهمة المركبة هي محاولة إعطاء صورة شاملة عن كوكب المريخ
منذ نشأته قبل 4.5 مليار سنة .