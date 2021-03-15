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العلماء يكتشفون كوكبًا يشبه الأرض

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 15-03-2021 09:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
اكتشف علماء الفلك كوكب خارج المجموعة الشمسية ، شبيه بالأرض و فقد غلافه الجوي منذ مليارات السنين لكنه حصل علي غلاف جديد من خلال نشاط بركاني .
وظهر الكوكب " جي جي 1132 بي " ككوكب غازي مثل المشتري و زحل مع غلاف كثيف من الهيدروجين ، حسبما نشرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية .
وأشار العلماء إلي أن الكوكب فقد غلافه الجوي خلال أول مائة مليون عام من تشكيله بسبب الإشعاع المكثف لنجمه الذي يدور حوله مرة كل 1.6 يوم ، وأنه أعاد تشكيل غلاف جوي جديد بسبب النشاط البركاني علي سطحه .
وقد استخدم علماء من وكالة ناسا وجامعة كامبريدج تلسكوب هائل ونماذج محاكاة لاستكشاف كيفية فقدان الكوكب لغلافه الجوي ومن ثم استعادته .
جدير بالذكر أن الغلاف يتكون من جزيئات الهيدروجين وسيانيد الهيدروجين و الميثان وضباب الهباء الجوي .
 

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