ناسا تزف بشري سارة وتؤكد العودة للقمر قريبا

الجمعة، 19-03-2021
05:27 م
متابعات- أمينة عبد العال
أجرت وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا
" اختبار ناجح لمحركات علي
صاروخ
من صنع شركة " بوينج
" لبعثات " أرتميس " الفضائية
والتي تهدف إلي إعادة رواد فضاء أمريكيين إلي القمر
بحلول عام 2024 .
يأتي ذلك بعد أكثر من نصف قرن علي آخر عملية سير علي القمر
، حسبما نشرت
" سكاي نيوز " .
وقامت " ناسا
" بمحاكاة عملية إطلاق من خلال تشغيل محركات
المرحلة الأساسية لصاروخ
نظام الإطلاق الفضائي خلال تثبيته علي برج في مركز "
ستينيس " الفضائي في ولاية مسيسيبي .
جدير بالذكر أن " ناسا
"
تهدف إلي إرسال مركبة فضائية غير مأهولة للدوران حول القمر
في نوفمبر و إعادة رواد
فضاء أمريكيين إلي القمر
بحلول عام 2024 لكن برنامج الإطلاق الفضائي متأخر بثلاث
سنوات عن الجدول الزمني ويتطلب حوالي 3 مليارات دولار فوق الميزانية .