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ناسا تزف بشري سارة وتؤكد العودة للقمر قريبا

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 19-03-2021 05:27 م متابعات- أمينة عبد العال
أجرت وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا " اختبار ناجح لمحركات علي صاروخ من صنع شركة " بوينج " لبعثات " أرتميس " الفضائية والتي تهدف إلي إعادة رواد فضاء أمريكيين إلي القمر بحلول عام 2024 .
يأتي ذلك بعد أكثر من نصف قرن علي آخر عملية سير علي القمر ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
وقامت " ناسا " بمحاكاة عملية إطلاق من خلال تشغيل محركات المرحلة الأساسية لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي خلال تثبيته علي برج في مركز " ستينيس " الفضائي في ولاية مسيسيبي .
 جدير بالذكر أن " ناسا " تهدف إلي إرسال مركبة فضائية غير مأهولة للدوران حول القمر في نوفمبر و إعادة رواد فضاء أمريكيين إلي القمر بحلول عام 2024 لكن برنامج الإطلاق الفضائي متأخر بثلاث سنوات عن الجدول الزمني ويتطلب حوالي 3 مليارات دولار فوق الميزانية .
 

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