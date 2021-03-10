دراسة صادمة تحدد موعد دمار كوكب الأرض

الأربعاء، 10-03-2021
03:15 م
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت دراسة حديثة
لوكالة الفضاء الأمريكية " ناسا
" عن مستقبل الأرض
وكيفية نهاية الحياة
علي سطحه .
وحسب الدراسة التي
نشرت نتائجها في مجلة " Nature Geoscience " العلمية فإن حرارة الشمس سترتفع بشكل كبير في غضون مليار عام الأمر الذي من ِأنه
القضاء علي الحياة علي كوكب الأرض
.
كما توقعت الدراسة اختفاء الأوكسجين من الغلاف الجوي للأرض بسبب ارتفاع
حرارة الشمس مما سيؤدي إلي تفكك وتعطل ثاني أوكيد الكربون في الهواء مما يجعل
النباتات غير قادرة علي إنتاج الأوكسجين عبر التمثيل الضوئي .